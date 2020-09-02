Стадион Колоса открыли для проведения матчей / фото tribuna.com

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Об этом сообщает Tribuna.com.

Арена в Ковалевке была реконструирована. Стоимость проекта составила порядка пяти миллионов долларов.

Клуб планирует проводить на этом стадионе домашние игры стартовавшего сезона УПЛ и Кубка Украины, а также поединки квалификации Лиги Европы. Правда, команде Руслана Костышина для этого еще надо преодолеть второй и третий раунды отбора. Оба матча на этих стадиях должны пройти на выезде. При этом в третий "Колосу" еще предстоит пробиться.

фото tribuna.com
фото tribuna.com

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Автор: Данил Слесь