Бавария может сыграть с самым титулованным клубом Африки.

19 января в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в Катаре с 4 по 11 февраля.

В турнире примут участие 6 команд. Победитель Лиги чемпионов-2019/20 "Бавария" начнет борьбу с полуфинала. Подопечные Ханси Флика сыграют с победителем пары "Аль-Духаиль" (Катар) — "Аль-Ахли" (Египет).

Последним участником КЧМ-2020 станет победитель Кубка Либертадорес, который 30 января определится в финале между бразильским "Палмейрасом" и "Сантосом".

Результаты жеребьевки и график матчей КЧМ-2020:

1/4 финала, 4 февраля

"Тигрес" (Мексика) - "Ульсан Хенде" (Южная Корея)

"Аль-Духаиль" (Катар) — "Аль-Ахли" (Египет)

1/2 финала, 7-8 февраля

7 февраля: победитель Кубка Либертадорес - "Тигрес" (Мексика) / "Ульсан Хенде" (Южная Корея)

8 февраля: "Аль-Духаиль" (Катар) / "Аль-Ахли" (Египет) - "Бавария" (Германия)

Матч за 5-е место - 7 февраля

Матч за 3-е место - 11 февраля

Финал - 11 февраля

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Клубный чемпионат мира-2020: что нужно знать

Клубный чемпионат мира пройдет с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен.

В турнире примут участие немецкая "Бавария", победитель Кубка Либертадорес (30 января в финале сыграют бразильские "Палмейрас" и "Сантос"), мексиканский "Тигрес", "Ульсан Хендэ" (Южная Корея), "Аль-Ахли" (Египет) и "Аль-Духаиль" (Катар).

Чемпионат мира среди клубов будет проводиться в 17-й раз. Он в последний раз будет проведен в привычном формате-далее турнир планируется расширить до 24 команд.

Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.

В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".

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Автор: Будрин Артем