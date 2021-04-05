Правоохранительные органы Украины будут делиться своим опытом с катарцами.

Украинские полицейские будут гарантировать порядок во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский для Укринформ.

"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара на протяжении чемпионата мира. Наших уже берут как лучших", - рассказал Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter подтвердил эту информацию.

Украинская полиция может поделиться подобным опытом, поскольку в 2018 году в Киеве проходил финал Лиги чемпионов, где правоохранительные органы тщательно следили за порядком.

Напомним, что ЧМ в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Автор: Будрин Артем