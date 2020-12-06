Каталонцы проиграли "Кадису" впервые за 29 лет.

В рамках 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде проиграла "Кадису" со счетом 1:2.

Каталонцы пропустили оба мяча после ошибок собственных игроков.

Для "Барселоны" это поражение стало уже четвертым в десяти матчах в чемпионате Испании. На данный момент каталонцы, набрав 14 очков, идут на седьмом месте в таблице.

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14 очков в десяти матчах - это худший старт для "Барсы" в чемпионате за последние 33 года, когда в сезоне 1987/88 на счету команды после 10 игр было 13 очков.

Также отметим, что "Барселона" впервые с 1991 года проиграла "Кадису".

"Кадис" - "Барселона" - 2:1

Голы: Алваро, 8, Негредо, 63 - Алькала, 57 (автогол)

"Кадис": Ледесма, Исаак, Фали, Лопес (Алькала, 31), Эспино, Переа (Адеканье, 80), Йонссон (Аугусто, 79), Бодигер (Ленгле, 61), Хайро (Алехо, 80), Алекс, Алваро (Негредо, 63)

"Барселона": тер Штеген, Дест (Тринкан, 77), Мингеса (Педри, 46), Ленгле, Альба, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 77), Месси, Гризманн, Коутиньо (Дембеле, 46), Брейтуэйт

Видеообзор матча от MEGOGO.

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Автор: Антон Дударь