В рамках 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде проиграла "Кадису" со счетом 1:2.
Каталонцы пропустили оба мяча после ошибок собственных игроков.
Для "Барселоны" это поражение стало уже четвертым в десяти матчах в чемпионате Испании. На данный момент каталонцы, набрав 14 очков, идут на седьмом месте в таблице.
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14 очков в десяти матчах - это худший старт для "Барсы" в чемпионате за последние 33 года, когда в сезоне 1987/88 на счету команды после 10 игр было 13 очков.
Также отметим, что "Барселона" впервые с 1991 года проиграла "Кадису".
"Кадис" - "Барселона" - 2:1
Голы: Алваро, 8, Негредо, 63 - Алькала, 57 (автогол)
"Кадис": Ледесма, Исаак, Фали, Лопес (Алькала, 31), Эспино, Переа (Адеканье, 80), Йонссон (Аугусто, 79), Бодигер (Ленгле, 61), Хайро (Алехо, 80), Алекс, Алваро (Негредо, 63)
"Барселона": тер Штеген, Дест (Тринкан, 77), Мингеса (Педри, 46), Ленгле, Альба, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 77), Месси, Гризманн, Коутиньо (Дембеле, 46), Брейтуэйт
Видеообзор матча от MEGOGO.
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