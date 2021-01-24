Иван Петряк, который защищает цвета венгерского "Фехервара", врывается в компанию лучших бомбардиров лиги.
В матче 17-го тура чемпионата Венгрии Петряк помог "Фехервару" разгромить "Уйпешт" со счетом 5:0. Четвертый гол забил именно наш соотечественник.
Этот гол стал восьмым для Ивана в текущем сезоне. Таким образом, Петряк стал лучшим бомбардиром своей команды. Также экс-полузащитник луганской "Зари" всего на расстоянии одного мяча до лидера бомбардирской гонки чемпионата Венгрии.
Видео опубликовано на странице M4Sport в Facebook.
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