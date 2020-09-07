Главный тренер сборной Украины подвел итоги матча Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от сборной Испании в матче Лиги наций (0:4).

В эфире телеканала "Футбол 1" Шевченко назвал причины крупного поражения, передает Tribuna.com.

"Второй матч для нас на таком уровне. Еще очень тяжело. Игроки отдали все, что могли на поле. К сожалению, уровень и интенсивность нашего чемпионата не дают играть два матча подряд. Испания - суперкоманда с игроками высокого уровня, как и Германия, и Швейцария. Было тяжело подойти физически к Испании после матча со Швейцарией", - отметил тренер.

"Мы попробовали сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень, куда мы попали, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий нет. Они отдали все. Но этот уровень слишком отличался для нас", - добавил Шевченко.

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Он также отметил, что замены не смогли бы переломить ход встречи:

"Была большая разница в физическом плане. Игроки Испании были свежее, двигались, быстрее принимали решения. Нам было сложно восстановиться после Швейцарии".

Шевченко подчеркнул, что сборная Украины искала разные возможности для выхода из-под прессинга соперника:

"Мы знали, что Испания всегда прессингует. На линии мяча 4-5 игроков, очень хорошо страхуют. Мы пытались по-разному выходить. Через разный пас, разнообразие включили. Но Испания переиграла нас в этом плане".

Сборная Украины в Лиге наций: главное

Сборная Украины повторила свое самое крупное поражение в истории и потерпела самое крупное поражение под руководством Шевченко.

Ранее Украина трижды в истории проигрывала со счетом 0:4 (Хорватии в 1995 году, Испании в 2006-м и Чехии в 2011-м).

Беспроигрышная серия команды Андрея Шевченко прервалась на отметке в 12 матчей. Она длилась с ноября 2018 года.

В первом матче Лиги наций 2020-2021 украинская сборная со счетом 2:1 выиграла у команды Швейцарии.

После двух туров Украина с 3 очками занимает в своей группе второе место. В параллельном матче Швейцария и Германия сыграли вничью - 1:1.

В этом розыгрыше Лиги наций Украина дебютирует в Лиге А, куда пробилась по итогам выступления в сезоне 2018-2019.

Свой следующий матч в рамках Лиги наций украинцы проведут 10 октября дома против сборной Германии.

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Автор: Антон Дударь