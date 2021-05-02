Нереализованный пенальти и две красные карточки свидетельствуют о высокой температуре поединка.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился голевой передачей в матче 34-го тура Серии А против "Сассуоло".

На 32-й минуте матча Малиновский ассистировал Робину Гозенсу - украинец эффектно в одно касание сбросил мяч немцу, а тот расстрелял вратаря соперников. Это уже десятый ассист экс-хавбека луганской "Зари" в текущем розыгрыше Серии А. Кроме этого в его активе еще 6 забитых голов.

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Однако старания Руслана не помогли - "Аталанта" все равно не смогла выиграть эту встречу. Во втором тайме "нероверди" отквитали один мяч и игра завершилась вничью 1:1.

Что особенно интересно, так это то, что на 76-й минуте команда украинца могла вырвать победу, но форвард Луис Муриэль не забил пенальти. К слову о высоком накале страстей свидетельствует наличие двух красных карточек. В первом тайме удаление заработал голкипер "Аталанты", а во втором уже удалился защитник "Сассуоло".

Наверное, нервы футболистов были на грани срыва, поскольку цена противостояния была высока: бергамаски борются за путевку в Лигу чемпионов, а "Сассуоло" сражается за возможность попасть в Лигу Европы.

"Аталанта" сохраняет вторую строчку и имеет 69 очков в активе. "Сассуоло" пока восьмой и имеет 53 балла.

"Сассуоло" - "Аталанта" - 1:1

Голы: Гозенс, 32 - Берарди, 52 (пенальти)

"Сассуоло": Консильи, Кирикеш (Феррари, 46), Мюльдюр (Тольян, 87), Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре (Айхан, 78), Берарди, Обианг (Бурабия, 60), Бога, Дефрель (Распадори, 46).

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толой (Паломино, 79), Джимсити, Гозенс, Малиновский, Фройлер, Пессина (Спортьелло, 25), де Рон, Ромеро, Сапата (Муриэль, 60).

Удаление: Голлини, 22 - Марлон, 75

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 38 матчей, 7 голов и 10 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

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Автор: Артем Будрин