"Ингулец" в домашнем матче выиграл у "Олимпика" после двух ошибок вратаря.

В заключительном матче 11-го тура чемпионата Украины "Ингулец" принимал "Олимпик".

Клуб из Петрово одержал свою первую в истории победу в Украинской Премьер-лиге. Ранее в десяти матчах команда семь раз сыграла вничью при трех поражениях.

На 17-й минуте после ошибки вратаря "Олимпика" Бетима Халими Ника Сичинава вывел хозяев вперед. После перерыва Младен Бартулович сделал счет 2:0 - он навесил со штрафного, а голкипер пропустил мяч между ног.

В концовке встречи "Олимпик" после удара Ибрагима Каргбо спасла перекладина, но отыграть один мяч гостям все же удалось усилиями Шахаба Захеди, который реализовал пенальти.

"Ингулец" набрал 10 очков и занимает 10-е место. У "Олимпика" - 13 очков и девятая позиция.

"Ингулец" - "Олимпик" - 2:1

Голы: Сичинава, 17, Бартулович, 54 - Шахаб, 90+4 (с пенальти)

"Ингулец": Крынский, Павлов, Балан, Семенко (Лупашко, 46), Синегуб, Бартулович, Запорожец, Козак (Янаков, 58), Кучеренко, Коваленко (Мкомола, 73), Сичинава (Плохотнюк, 90+3)

"Олимпик": Халими, Ксенз, Снурницын, Цымбалюк, Драме, Лебеденко, Романовский (Каргбо, 62), Кравчук (Кириленко, 74), Политыло, Тейшейра (Аблитаров, 85), Шахаб

Предупреждения: Лупашко, Янаков - Политыло, Драме, Снурницын, Романовский

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь