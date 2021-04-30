Илья Забарный стал настоящим открытием этого сезона.

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока по итогам апреля в чемпионате.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим признан защитник "Динамо" Илья Забарный. 18-летний парень набрал 20% голосов и опередил хавбека луганской "Зари" Владлена Юрченко, занявшего вторую строчку.

Лучшим тренером апреля признали тренера "Динамо" Мирчу Луческу. В гонке за это звание румын набрал 50% голосов и обогнал Анатолия Бессмертного из "Львова" (35%).

Напомним, что в минувший уик-энд Забарному удалось забить свой дебютный гол в чемпионате Украины против "Ингульца" и стать лучшим игроком тура.

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.

"Шахтер" сложил чемпионские полномочия, а "Динамо" стало чемпионом впервые с 2016 года, оформив титул за три тура до финиша.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 13 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова - 12 мячей.

Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Артем Будрин