Илья Забарный отличился в матче против "Ингульца".

Экспертный совет Украинской Премьер-лиги назвал лучшего игрока по итогам 23-го тура чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим признан защитник "Динамо" Илья Забарный. Он открыл счет в матче против "Ингульца" уже на 4-й минуте матча. "Динамо" в итоге разгромило соперника со счетом 5:0 и досрочно завоевало чемпионский титул.

В голосовании экспертов Забарный опередил своего одноклубника Виктора Цыганкова, форварда "Александрии" Дмитрия Шастала и вратаря "Львова" Александра Ильющенкова.

УПЛ: итоги 23-го тура

Украинская Премьер-лига: результаты всех матчей 23-го тура, таблица.

"Динамо", разгромив "Ингулец", за три тура до финиша гарантировало себе победу в чемпионате. Киевлянам уже вручили кубок и медали.

"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" и теперь будет отстаивать второе место в таблице в заочной борьбе с "Зарей".

В зоне вылета за три тура до финиша идет "Минай".

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Автор: Антон Дударь