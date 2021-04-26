Илья Забарный забил первый гол Динамо / фото Динамо Киев
Экспертный совет Украинской Премьер-лиги назвал лучшего игрока по итогам 23-го тура чемпионата.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Лучшим признан защитник "Динамо" Илья Забарный. Он открыл счет в матче против "Ингульца" уже на 4-й минуте матча. "Динамо" в итоге разгромило соперника со счетом 5:0 и досрочно завоевало чемпионский титул.
В голосовании экспертов Забарный опередил своего одноклубника Виктора Цыганкова, форварда "Александрии" Дмитрия Шастала и вратаря "Львова" Александра Ильющенкова.
upl.ua
УПЛ: итоги 23-го тура
- Украинская Премьер-лига: результаты всех матчей 23-го тура, таблица.
- "Динамо", разгромив "Ингулец", за три тура до финиша гарантировало себе победу в чемпионате. Киевлянам уже вручили кубок и медали.
- "Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" и теперь будет отстаивать второе место в таблице в заочной борьбе с "Зарей".
- В зоне вылета за три тура до финиша идет "Минай".
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