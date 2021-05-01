Нападающий "Олимпика" Ибраим Каргбо-младший, контракт которого принадлежит киевскому "Динамо", рассказал подробности о своей травме, полученной в матче против "Зари".
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Нападающий получил двойной перелом ноги (большеберцовой и малоберцовой кости) после столкновения с вратарем "Зари" Николой Василем.
В комментарии "Футбол NEWS" Каргбо признался, что он стойко перенес травму сразу после того, как понял, что что-то случилось:
"После удара я даже не двигался - просто застыл в одном положении. Ко мне подбежал врач и спросил: "Ты можешь играть?", и я лишь тогда понял, что нет, потому что нога сломана. Не запаниковал, просто это осознал".
Однако по пути в больницу из Чернигова, где проходил матч, в Киев Каргбо расплакался:
"Самым худшим был путь из Чернигова в Киев - там ремонтируют дорогу, и каждая яма отбивалась болью в моей ноге, будто в меня ножи вонзали. Никогда не плачу, но из-за этой боли не смог не заплакать. Но все равно я сильный и быстро вернусь".
Каргбо также рассказал, что Василь написал ему и принес свои извинения.
Главврач медицинского центра, в котором Каргбо провели операцию, Анна Вовченко сообщила, что через три с половиной месяца форвард сможет приступить к беговым тренировкам, а через год нужно будет вытянуть стержень.
Отметим, что в этом сезоне на счету Каргбо 3 гола в 21 матче за "Олимпик".
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