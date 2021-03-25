Сергей Сидорчук, Александр Зинченко и Николай Шапаренко подвели итоги матча.

Футболисты сборной Украины поделились своими впечатлениями после ничьей с Францией в стартовом матче отбора на ЧМ-2022.

Слова игроков приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

Полузащитник команды Сергей Сидорчук, который был причастен к голу украинской сборной, отметил, что команде приходилось терпеть:

"Результат позитивный - смогли с чемпионами мира взять очко, в такой группе это хорошо. Тяжело было. Очень важно было перекрыть середину. Они нам забили гол, считайте, с центра, так что мы, может, чуть-чуть где-то недоработали. А так, в принципе, вся команда терпела. У нас была задача как можно плотнее играть именно сзади. Считаю, что получилось, за исключением пары моментов, которые у них были. Но у таких команд по-любому будут моменты.

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Повезло. Андрей Николаевич говорил, что будет свой момент - мы выжали из него максимум. Были еще пара неплохих контратак, из которых мы не выжали все, что можно было. Вероятнее всего это случилось из-за большого объема беговой работы, который выполнили в обороне и в атаку было намного тяжелее бегать. Это был автогол, однако приятно сделать голевую передачу".

Александр Зинченко поделился своими эмоциями от того факта, что стал капитаном украинской сборной:

"На самом деле, о повязке говорить не стоит. Я скажу только одно - мечты нужны для того, чтобы они сбывались. Одна из них сегодня сбылась, я этим очень горжусь. Были мурашки по коже, очень приятно, я этот день не забуду никогда.

По игре у меня двоякое ощущение. С одной стороны результат против действующего чемпиона мира очень хороший, но хочется все равно лучше. Мы играли не в такой схеме, как привыкли, но в целом добились того, чего хотели".

Зинченко также подчеркнул, что "план на игру удался", и Украина "здорово сыграла в обороне". Также полузащитник отметил:

"Эта ничья будет неважна, если в следующей игре мы не обыграем сборную Финляндии".

Полузащитник Николай Шапаренко подчеркнул, что Украина стремилась к победе в этой игре:

"Хотелось реабилитироваться за то досадное поражение в товарищеском матче. Хотелось показать, что мы не просто приехали отбыть номер, а выиграть матч. Мы понимали, что французы очень квалифицированные, чемпионы мира. Понимали, что у нас будет много работы без мяча. Моментов было не очень много, но мы должны были использовать свой шанс".

Франция - Украина: итоги матча

Матч Франция - Украина завершился со счетом 1:1. На гол Антуана Гризманна украинцы ответили ударом Сергея Сидорчука, после которого мяч влетел в сетку рикошетом от Преснеля Кимпембе. Сперва мяч был записан, как автогол, но позже УЕФА переписал его на Сидорчука.

Франция и Украина встречались в 11-й раз в истории. Вничью команды сыграли в четвертый раз (у Украины - одна победа и шесть поражений).

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Антуан Гризманн (оценка - 7,9). У Украины - Николай Матвиенко (оценка - 7,7).

Сборная Украины за матч не нанесла ни одного удара в створ (всего - 4 удара). У Франции - 18 ударов (3 - в створ ворот).

Александр Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины (24 года и 98 дней).

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 28 марта, когда будет принимать в Киеве команду Финляндии. Франция в этот же день сыграет в Казахстане.

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Автор: УНИАН