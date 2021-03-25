Немецкий рефери не увидел положение вне игры во время атаки Франции.

Ассистент главного арбитра матча квалификации ЧМ-2022 Франция - Украина Марко Ахмюллер извинился перед тренером "желто-синих" Андреем Шевченко за свою ошибку, которая привела к голу хозяев.

Об этом в эфире "Футбол 1" сообщил журналист Дмитрий Шпирко.

В первом тайме Ахмюллер не заметил положение вне игры у игрока французской сборной Бенжамена Павара, который вел борьбу за верховой мяч. После этого атака Франции продолжилась, и Антуан Гризманн забил гол.

Перед вторым таймом рефери попросил прощения за свою ошибку.

"Своими глазами видел - лайнсмен извинился перед Андреем Шевченко, выйдя на второй тайм. Очевидно, пересмотрев тот эпизод. Он извинялся перед нашим тренером", - рассказал журналист.

Читайте также"Двоякое ощущение": футболисты сборной Украины - о ничьей с чемпионами мираНапомним, на матче не использовался VAR. Встречу обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером.

Франция - Украина: итоги матча

Матч Франция - Украина завершился со счетом 1:1. На гол Антуана Гризманна украинцы ответили ударом Сергея Сидорчука, после которого мяч влетел в сетку рикошетом от Преснеля Кимпембе. Сперва мяч был записан, как автогол, но позже УЕФА переписал его на Сидорчука.

Франция и Украина встречались в 11-й раз в истории. Вничью команды сыграли в четвертый раз (у Украины - одна победа и шесть поражений).

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Антуан Гризманн (оценка - 7,9). У Украины - Николай Матвиенко (оценка - 7,7).

Сборная Украины за матч не нанесла ни одного удара в створ (всего - 4 удара). У Франции - 18 ударов (3 - в створ ворот).

Александр Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины (24 года и 98 дней).

Андрей Шевченко прокомментировал итоги матча против Франции.

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 28 марта, когда будет принимать в Киеве команду Финляндии. Франция в этот же день сыграет в Казахстане.

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Автор: Антон Дударь