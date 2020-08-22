Севилья - победитель Лиги Европы: яркие фото церемонии награждения

Испанский клуб в шестой раз выиграл трофей.

Испанская "Севилья" стала победителем Лиги Европы 2019-2020.

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В финальном матче, который прошел в Кельне, команда Хулена Лопетеги обыграла итальянский "Интер" со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отличился Люк де Йонг, еще один гол на счету Диего Карлоса. У "Интера" с пенальти забил Ромелу Лукаку, а также голом отметился Диего Годин.

"Севилья" в шестой раз в истории выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА.

Фоторепортаж - REUTERS.

Финал Лиги Европы: итоги

"Севилья" выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА в шестой раз в истории и является рекордсменом по этому показателю. Ранее она побеждала в турнире в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

"Севилья" выиграла в шестом из шести финалов Лиги Европы/Кубка УЕФА.

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги выиграл свой первый трофей в клубной карьере.

"Интер" в пятый раз играл в финале турнира и во второй раз потерпел поражение.

В "Финале восьми" Лиги Европы "Интер" прошел "Байер" (2:1) и разгромил "Шахтер" со счетом 5:0, а "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Финал восьми" Лиги Европы проходил с 10 по 21 августа в Германии - в таком формате победитель турнира определялся впервые.

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Автор: Антон Дударь