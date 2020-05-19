Евро-2020: еще четыре города выразили готовность принять турнир в следующем году

Бильбао, Дублин, Амстердам и Глазго будут готовы принять турнир через год.

Испанский Бильбао, ирландский Дублин, нидерландский Амстердам и шотландский Глазго официально подтвердили свою готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год.

Об этом сообщает euro2020.ria.ru.

"Государственные власти предоставили УЕФА гарантии, что Бильбао готов принять матчи чемпионата Европы в 2021 году", - сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира в Бильбао.

В пресс-службе Футбольной ассоциации Ирландии заявили, что Дублин отправил в в УЕФА письменное подтверждение готовности принимать турнир.

"Оргкомитет Дублина, в который входят Футбольная ассоциация Ирландии, городской совет, стадион Дублина и правительство Ирландии, подтверждает, что направил в УЕФА письменное подтверждение принять матчи Евро в 2021 году", - говорится в заявлении.

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В Нидерландах заявили, что подготовка к турниру проходит по графику.

"С тех пор, как было принято решение о переносе Евро на 2021 год, мы провели конструктивные переговоры с УЕФА и со всеми партнерами. Все проходит по графику и на позитивной основе. Муниципалитет Амстердама уже пообещал, что все четыре матча будут сыграны в 2021 году. Сейчас обсуждаем дальнейшие детали программы. "Йохан Кройфф Арена" тоже подтвердила новые даты проведения матчей Евро", - подчеркнули в пресс-службе Королевского футбольного союза Нидерландов.

Шотландская футбольная ассоциация также сделала заявление о намерении принимать турнир через год.

Ранее официально подтвердили намерение принять матчи Евро-2020 в следующем году в Копенгагене, Мюнхене и Санкт-Петербурге.

Кроме того, чемпионат Европы должны принять Бухарест, Будапешт, Баку, Рим и Лондон. Под вопросом, по неофициальным данным, остаются, столицы Италии и Великобритании.

Евро-2020 должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Как сообщал УНИАН, ранее президент УЕФА Александер Чеферин допустил возможность сокращения количества хозяев Евро-2020, заявив, что "есть проблемы" с тремя городами.