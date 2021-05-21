Эдуард Соболь опять повесит золотую медаль на шею с партнерами по "Брюгге".

Левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь в составе бельгийского "Брюгге" вновь выиграл национальный чемпионат Бельгии.

"Сине-черные" оформили чемпионство за тур до финиша сезона в Лиге Жупиле. Феерическая ничья с "Андерлехтом" (3:3) позволила "Брюгге" досрочно забронировать за собой первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь, "Генк", уже не догонит команду Соболя.

Заметим, что в результативном матче против "Андерлехта" Соболь провел на поле все 90 минут, а еще один левый защитник сборной Украины 24-летний Богдан Михайличенко сыграл 84 минуты. В этом сезоне он уже провел 22 поединка за "Андерлехт".

В прошлом году чемпионат Бельгии прекратили досрочно в связи с пандемией коронавируса и золотые медали присудили "Брюгге", поскольку они лидировали на момент остановки лиги.

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Эдуард Соболь: главное

В марте 2021 Соболь подписал полноценный контракт с "Брюгге" до 2024 года. До этого права на футболиста принадлежали "Шахтеру".

В текущем сезоне Соболь сыграл 36 поединков за "Брюгге" во всех турнирах. В активе 26-летнего игрока два гола и шесть ассистов.

Эдуард в нынешнем сезоне забил дебютный гол за клуб, а также поразил болельщиков красивым шедевральным ударом в матче Лиги Жупиле.

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Автор: Артем Будрин