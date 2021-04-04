Экс-защитник "Шахтера" помог партнерам одержать важную победу.

Украинский защитник Эдуард Соболь отметился невероятным голом в составе бельгийского "Брюгге".

Соболь помог "Брюгге" одолеть "Кортрейк" в матче 32-го тура чемпионата Бельгии - 2:1.

На 21-й минуте матча Соболь поймал мяч на границе штрафной и слету отправил его в "девятку". Потрясающий пушечный удар без шансов для голкипера.

Для 25-летнего левого защитника это уже второй гол в сезоне. Свой дебютный мяч он праздновал в начале марта.

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Автор: Будрин Артем