В этом сезоне Александрия громила Днепр-1 в рамках УПЛ / фото УПЛ
3 марта в матче 1/4 финала Кубка Украины "Днепр-1" и "Александрия" поборются за путевку в полуфинал.
Вашему вниманию видеотрансляция поединка на "Арене Днепр". Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Заметим, что для обеих команд это будет третий поединок в турнире.
"Днепр-1" ранее выбил из соревнований "Горняк-Спорт" (5:3 в дополнительное время) и "ВПК-Агро" (5:0), а "Александрия" - "Ингулец" (4:1) и "Минай" (3:0).
Видеотрансляция на телеканале "УНИАН".
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Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать
- Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предыдущих этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.
- Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии. Они присоединились к шести команд-победительниц 1/8 финала.
- В четвертьфинале сыграют две команды не из УПЛ - "Верес" и "Агробизнес", представляющие Первую лигу.
- На всех этапах команды проводят по одному матчу.
- Кубок Украины: результаты первого предварительного раунда, результаты второго предварительного раунда, результаты 1/16 финала.
- Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".
- 1/2 финала Кубка Украины запланировано на 21 апреля.
- Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".
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