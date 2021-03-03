А уже на Международный женский день команды сыграют в рамках УПЛ.

3 марта в матче 1/4 финала Кубка Украины "Днепр-1" и "Александрия" поборются за путевку в полуфинал.

Вашему вниманию видеотрансляция поединка на "Арене Днепр". Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Заметим, что для обеих команд это будет третий поединок в турнире.

"Днепр-1" ранее выбил из соревнований "Горняк-Спорт" (5:3 в дополнительное время) и "ВПК-Агро" (5:0), а "Александрия" - "Ингулец" (4:1) и "Минай" (3:0).

Видеотрансляция на телеканале "УНИАН".

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предыдущих этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии. Они присоединились к шести команд-победительниц 1/8 финала.

В четвертьфинале сыграют две команды не из УПЛ - "Верес" и "Агробизнес", представляющие Первую лигу.

На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Кубок Украины: результаты первого предварительного раунда, результаты второго предварительного раунда, результаты 1/16 финала.

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

1/2 финала Кубка Украины запланировано на 21 апреля.

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".

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Автор: Будрин Артем