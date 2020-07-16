Динамо - Заря: Маркевич оценил шансы команд в битве за второе место в УПЛ

Мирон Маркевич считает, что "Динамо" будет находиться под более серьезным давлением.

Бывший тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич оценил шансы "Динамо" и "Зари", которые сегодня, 16 июля, встретятся в Киеве в 31-м туре УПЛ.

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Слова Маркевича приводит footboom.com.

"Обе команды сейчас играют достаточно открыто. И я не думаю, что они что-то будут кардинально менять в своих планах. Так что, скорее всего, мы станем свидетелями открытого футбола, где у каждого будут фактически равные шансы на успех", - сказал Маркевич.

Специалист выразил мнение, что "Динамо" столкнется с большим давлением, чем "Заря":

"Заря" если даже не возьмет второе место - большой трагедии из этого не будет. А вот для киевлян это серьезный удар по престижу, по всему. Так что на "Динамо" давление будет гораздо больше".

Маркевич подчеркнул, что "шансы обеих команд 50 на 50", а также назвал главную проблему "Динамо":

"Проблема "Динамо" в том, что команде очень трудно даются голы, надежда только на Вербича, больше никто и не способен реально обострить действия на острие. Киевляне сейчас очень серьезно недоукомплектованы. В то же время есть футболисты, вокруг которых можно строить игру - кроме Вербича те же Буяльский, Цыганков, Миколенко. В последнем матче против "Александрии" он не играл, это было очень плохо. Ну и мы видим, что многое зависит от того, в каком состоянии находится Цыганков. Впрочем, тут такая игра, абсолютно всем динамовцам надо выйти и сыграть через не могу".

Матч "Динамо" - "Заря" начнется в 19.00.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ожиданиями от матча "Динамо" - "Заря" поделился Александр Головко.

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