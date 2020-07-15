"Цена очень велика": бывший футболист Динамо поделился ожиданиями от матча с Зарей

Александр Головко уверен, что психологически сложнее будет киевлянам.

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Головко поделился мыслями относительно матча киевлян в 31-м туре Украинской Премьер-лиги против "Зари".

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Телевизионного эксперта и экс-тренера молодежных сборных Украины цитирует портал zbirna.com.

"Для "Динамо" это будет кубковая игра, как и недавний финал с "Ворсклой". Цена матча очень велика. У "Зари", на мой взгляд, груз ответственности все-таки меньше. Нельзя говорить, что луганчанам нечего терять, как александрийцам, все-таки на кону Лига чемпионов.

Но "Заря" уже добилась огромного прогресса с Виктором Скрипником. Команда играет с уверенностью. "Динамо" в этом матче будет сложно взломать оборону луганчан", - сказал Головко.

Динамовец также отметил, что нынешняя форма команды Алексея Михайличенко соответствует ее реальному уровню:

"У "Динамо" сейчас такая команда, как есть. Ни больше, ни меньше. Конечно, все хотят видеть команду на первом месте. Но по нынешним реалиям это сложно. Команда играет на своем уровне, чуть лучше, чуть хуже, что позволяло ей в последние годы выходить в еврокубки. У Алексея Михайличенко такой нынешний кадровый потенциал и с такими реалиями приходится мириться".

В турнирной таблице Премьер-лиги "Заря" занимает второе место, опережая "Динамо" на один пункт за два тура до конца сезона.

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