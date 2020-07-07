Динамо - Ворскла: где смотреть финал Кубка Украины

Команды сразятся за трофей на ОСК "Металлист" в Харькове.

В среду, 8 июля, в финальном матче Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ворскла.

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Начало поединка - в 21.30.

Прямую трансляцию решающего поединка турнира можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1". Перед началом встречи эксперты в студии обсудят шансы обеих команд.

Матч будет проходить без зрителей на ОСК "Металлист" в Харькове.

Несколько раз финал переносили из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сначала поединок должен был пройти в Тернополе, а затем - во Львове.

УНИАН ранее сообщал о том, что на финале Кубка Украины будет работать женская бригада арбитров.

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