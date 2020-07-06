На финале Кубка Украины будет работать женская бригада арбитров

Главным арбитром назначена Екатерина Монзуль.

Украинская ассоциация футбола назначила арбитров на финальный матч Кубка Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой".

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Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

На поле в предстоящем поединке будет работать женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

За пределами поля четвертым арбитром станет Анастасия Романюк, а главным по VAR будет Виталий Романов.

Стоит отметить, что Монзуль была главным арбитром на двух полуфиналах Кубка Украины.

Финальный матч состоится в среду, 8 июля, в Харькове на ОСК "Металлист". Игра пройдет без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 21.30.

УНИАН ранее опубликовал прогноз букмекеров на финал Кубка Украины.

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