На финале Кубка Украины будет работать женская бригада арбитров
Украинская ассоциация футбола назначила арбитров на финальный матч Кубка Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой".
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Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
На поле в предстоящем поединке будет работать женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.
За пределами поля четвертым арбитром станет Анастасия Романюк, а главным по VAR будет Виталий Романов.
Стоит отметить, что Монзуль была главным арбитром на двух полуфиналах Кубка Украины.
Финальный матч состоится в среду, 8 июля, в Харькове на ОСК "Металлист". Игра пройдет без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 21.30.
УНИАН ранее опубликовал прогноз букмекеров на финал Кубка Украины.
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