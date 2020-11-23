Каталонцы планируют провести в Украине всего 30 часов.

"Барселона" приняла решение отказаться от ряда мероприятий в Украине после прибытия на матч против "Динамо" в Лиге чемпионов.

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Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Каталонская команда прилетит в Киев за день до матча - 23 ноября. "Барселона" планирует находиться в Украине 30 часов и не будет проводить тренировку перед поединком.

Это связано с ростом количества зараженных коронавирусом людей в Украине.

Команда сразу поедет в отель, а покинет его за два часа до начала поединка. Кроме того, главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не будет участвовать в пресс-конференции в Киеве, а ответит на вопросы журналистов еще до вылета в Украину на тренировочной базе клуба.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится 24 ноября на "Олимпийском". Встреча пройдет без зрителей.

После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.

Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.

В ответном матче против "Барселоны" "Динамо" вновь не сможет рассчитывать на многих игроков - в предыдущем матче (в УПЛ) киевляне недосчитались 15 футболистов.

Перед поединком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обыграло "Ингулец" со счетом 2:0, а "Барселона" в чемпионате Испании уступила "Атлетико" (0:1) из-за ошибки вратаря.

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Перевод: Данил Слесь