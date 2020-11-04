Легенда мирового футбола Диего Марадона перенес операцию на головном мозге.
Об этом сообщает Goal.com.
Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, почувствовал себя плохо 2 ноября. Он был госпитализирован у себя на родине. Врачи обнаружили у Марадоны субдуральную гематому - скопление крови между твердой и паутинной мозговыми оболочками, которое вызывает сдавление головного мозга.
Читайте такжеЛегендарный Марадона оголил ягодицы во время танца с девушкой (видео)
Операция была проведена 3 ноября, она прошла успешно.
"Диего хорошо перенес операцию и сейчас находится под нашим контролем. Его пребывание в больнице будет зависеть от процесса реабилитации. Начало очень многообещающее, его организм отреагировал очень хорошо", - сказал врач аргентинца Леопольдо Луке.
"Операция Диего Марадоны завершилась, и она прошла успешно. Все прошло по плану. С Диего все в порядке, и он отдыхает в своей палате", - написал в Instagram пресс-секретарь аргентинца Себастьян Санчи.
Напомним, на данный момент Марадона является тренером аргентинской "Химнасии".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Марадона возглавил рейтинг самых техничных футболистов в истории
- Побеждал на чемпионате мира: знаменитый футбольный тренер завершил карьеру
- "Да здравствует король": Неймар повторил фото Пеле и поздравил легенду с юбилеем
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram