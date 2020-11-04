Один из лучших футболистов в истории был госпитализирован после празднования юбилея.

Легенда мирового футбола Диего Марадона перенес операцию на головном мозге.

Об этом сообщает Goal.com.

Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, почувствовал себя плохо 2 ноября. Он был госпитализирован у себя на родине. Врачи обнаружили у Марадоны субдуральную гематому - скопление крови между твердой и паутинной мозговыми оболочками, которое вызывает сдавление головного мозга.

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Операция была проведена 3 ноября, она прошла успешно.

"Диего хорошо перенес операцию и сейчас находится под нашим контролем. Его пребывание в больнице будет зависеть от процесса реабилитации. Начало очень многообещающее, его организм отреагировал очень хорошо", - сказал врач аргентинца Леопольдо Луке.

"Операция Диего Марадоны завершилась, и она прошла успешно. Все прошло по плану. С Диего все в порядке, и он отдыхает в своей палате", - написал в Instagram пресс-секретарь аргентинца Себастьян Санчи.

Напомним, на данный момент Марадона является тренером аргентинской "Химнасии".

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Автор: Антон Дударь