Президент итальянского футбольного клуба Наполи Аурелио Де Лаурентис заболел коронавирусом.
Также сдал положительный тест один из членов его семьи, а несколько дней назад COVID-19 обнаружили у одного из менеджеров клуба, сообщает il Napolista.
Источник также сообщает, что несколько месяцев назад владелец неаполитанцев переболел пневмонией в сложной форме.
Отмечается, что прошлым вечером президент посетил Ассамблею Серии А, где присутствовали все президенты клубов.
Наполи при Аурелио Де Лаурентисе
Владелец "Наполи" входит в группу риска – ему 71 год. Заметим, Де Лаурентис стал президентом клуба в 2004 году, тогда команда выступала в Серии С1. Уже в сезоне-2006/07 под руководством Аурелио "Наполи" получил путевку в Серию А. С тех пор неаполитанцы стабильно выступают в элитном дивизионе.
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