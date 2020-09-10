Прошлым вечером он посетил Ассамблею Серии А, где присутствовали все президенты клубов.

Президент итальянского футбольного клуба Наполи Аурелио Де Лаурентис заболел коронавирусом.

Также сдал положительный тест один из членов его семьи, а несколько дней назад COVID-19 обнаружили у одного из менеджеров клуба, сообщает il Napolista.

Источник также сообщает, что несколько месяцев назад владелец неаполитанцев переболел пневмонией в сложной форме.

Отмечается, что прошлым вечером президент посетил Ассамблею Серии А, где присутствовали все президенты клубов.

Наполи при Аурелио Де Лаурентисе

Владелец "Наполи" входит в группу риска – ему 71 год. Заметим, Де Лаурентис стал президентом клуба в 2004 году, тогда команда выступала в Серии С1. Уже в сезоне-2006/07 под руководством Аурелио "Наполи" получил путевку в Серию А. С тех пор неаполитанцы стабильно выступают в элитном дивизионе.

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Автор: Олег Давыгора