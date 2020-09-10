У президента Наполи обнаружили коронавирус / фото sscnapoli.it

Также сдал положительный тест один из членов его семьи, а несколько дней назад COVID-19 обнаружили у одного из менеджеров клуба, сообщает il Napolista.

Источник также сообщает, что несколько месяцев назад владелец неаполитанцев переболел пневмонией в сложной форме.

Отмечается, что прошлым вечером президент посетил Ассамблею Серии А, где присутствовали все президенты клубов.

Наполи при Аурелио Де Лаурентисе

Владелец "Наполи" входит в группу риска – ему 71 год. Заметим, Де Лаурентис стал президентом клуба в 2004 году, тогда команда выступала в Серии С1. Уже в сезоне-2006/07 под руководством Аурелио "Наполи" получил путевку в Серию А. С тех пор неаполитанцы стабильно выступают в элитном дивизионе. 

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Автор: Олег Давыгора