Давид Алаба усилил испанский гранд.

Мадридский "Реал", который только вчера уволил своего главного тренера Зинедина Зидана, оформил официально первый трансфер в межсезонье.

Клубную прописку решил сменить австриец Давид Алаба, который на правах свободного агента присоединился к "сливочным". Лидер сборной Австрии подписал контракт на пять лет, а официальное представление Алабы в футболке "Реала" будет уже после Евро-2020.

О том, что соглашение подписано, мадридский клуб сообщил на своей странице в Twitter.

Алаба побил рекорд Франка Рибери и стал первым среди легионеров "Баварии" по количеству проведенных матчей в футболке мюнхенцев.

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Давид Алаба: карьера и достижения

Алаба в 2008 году присоединился к академии "Баварии", перейдя из дубля австрийской "Аустрии". С 2010 года он выступает за мюнхенцев, за исключением половины сезона в аренде в Хоффенхайме в 2011 году.

С "Баварией" Алаба дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, два раза - Клубный чемпионат мира, десять раз - чемпионат Германии, шесть раз - Кубок страны и пять раз - Суперкубок.

В составе сборной Австрии Алаба провел 73 матча, в которых забил 14 голов.

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Автор: Артем Будрин