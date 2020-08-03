"Что они могут требовать?": Суркис озвучил сумму штрафов, оплаченных из-за фанатов Динамо

Президент "Динамо" поделился своим мнением об ультрас клуба.

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился своим мнением о фанатах клуба, назвав при этом сумму штрафов, которые заплатил из-за поведения болельщиков на трибунах.

Об этом Суркис сказал в эфире программы "Мага" на канале "112 Украина".

"Я отвечаю за результат, потому что так сложилось, что сегодня футбольный клуб финансирую я вместе со своими партнерами. Могут прийти небольшие спонсоры, которые поддерживают автомобилями, бензином. А что могут с меня требовать болельщики, которые приходят на стадион? Футбольный клуб "Динамо", а это я, плачу за них штрафы", - сказал Суркис.

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Президент "Динамо" подсчитал штрафы, оплаченные из-за фанатов:

"Специально сделал анализ за последние 10 лет. В УЕФА и УАФ было уплачено более 600 тысяч евро штрафов. Это и тот знаменитый матч с "Челси", расизм, из-за которого мы потратили большое количество денег, чтобы нам сократили дисквалификацию. Это закрытие секторов".

Суркис напомнил, что "Динамо" пытается защищать фанатов:

"Когда УАФ закрывает стадион полностью, мы возмущаемся, пытаемся оправдывать их, я всегда стараюсь их защищать. Два сектора, которые они занимают, не приходят, но при этом же не приходят люди, которые просто ходят с детьми. Разве они добро делают своему клубу или зло? Когда из-за них мы два матча играем без зрителей".

"Когда люди что-то вкладывают - они могут потребовать. А просто горланить... Есть нормальные лидеры среди болельщиков из той плеяды. Естественно, они не будут стоять под стадионом, жечь что-то. А есть люди, которые провоцируют. У меня создается впечатление, что это не делается просто так", - подытожил президент киевского клуба.

Напомним, фанаты "Динамо" негативно отнеслись к назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера команды, пообещав устраивать акции протеста.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что румынские фанаты обратились к ультрас "Динамо" из-за Луческу.

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