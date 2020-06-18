УЕФА утвердил новый календарь Лиги наций и стыковых матчей отбора на Евро-2020

Групповой этап Лиги наций и матчи плей-офф квалификации Евро-2020 запланированы на осень.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил даты проведения группового этапа Лиги наций 2020-2021, а также стыковых матчей квалификации Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут 3/4/5 и 6/7/8 сентября, 10/11 и 13/14 октября, 14/15 и 17/18 ноября 2020 года.

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Стыковые матчи Евро-2020 также запланированы на осень. Полуфинальные игры состоятся 8 октября, а финалы - 12 ноября.

Напомним, сборная Украины в Лиге наций сыграет с командами Германии, Испании и Швейцарии. Точное расписание матчей украинской сборной будет известно позже.

В ходе стыковых матчей отбора на Евро-2020 украинская сборная узнает своего четвертого соперника по групповому этапу турнира.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что сборная Украины получила новый календарь матчей на перенесенном Евро-2020.

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