Шахтер сыграет на Олимпийском / фото ФК Шахтер

5 и 6 декабря пройдут матчи 12-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот тур станет предпоследним в чемпионате перед зимней паузой.

"Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского сыграет с "Мариуполем", а "Шахтер" на "Олимпийском" будет принимать "Минай".

Расписание трансляций

5 декабря

14.00. "Львов" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Шахтер" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Мариуполь" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

6 декабря

14.00. "Олимпик" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Заря" - "Днепр-1"

Трансляция - "УНИАН ТВ"

17.00. "Десна" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Колос" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

Украинская Премьер-лига: 12-й тур

  • После 11 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 26 очков и на 3 очка опережает "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Ворскла" (19 очков).
  • В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе 6 очков.
  • Украинская Премьер-лига: результаты 11-го тура.

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Автор: Антон Дударь