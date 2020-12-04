5 и 6 декабря пройдут матчи 12-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот тур станет предпоследним в чемпионате перед зимней паузой.
"Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского сыграет с "Мариуполем", а "Шахтер" на "Олимпийском" будет принимать "Минай".
Расписание трансляций
5 декабря
14.00. "Львов" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Шахтер" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Мариуполь" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
6 декабря
14.00. "Олимпик" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Заря" - "Днепр-1"
Трансляция - "УНИАН ТВ"
17.00. "Десна" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Колос" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
Украинская Премьер-лига: 12-й тур
- После 11 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 26 очков и на 3 очка опережает "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Ворскла" (19 очков).
- В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе 6 очков.
- Украинская Премьер-лига: результаты 11-го тура.
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