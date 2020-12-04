Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 12-го тура

"Шахтер" будет принимать "Минай", а "Динамо" и "Мариуполь" сыграют в Киеве.

5 и 6 декабря пройдут матчи 12-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот тур станет предпоследним в чемпионате перед зимней паузой. "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского сыграет с "Мариуполем", а "Шахтер" на "Олимпийском" будет принимать "Минай". Расписание трансляций 5 декабря 14.00. "Львов" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Шахтер" - "Минай" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Мариуполь" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 2" 6 декабря 14.00. "Олимпик" - "Рух" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Заря" - "Днепр-1" Трансляция - "УНИАН ТВ" 17.00. "Десна" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Колос" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 1" Украинская Премьер-лига: 12-й тур После 11 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 26 очков и на 3 очка опережает "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Ворскла" (19 очков).

В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе 6 очков.

Украинская Премьер-лига: результаты 11-го тура. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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