Лондонский клуб выходит в финал только при одном условии.

"Челси" стал вторым финалистом Лиги чемпионов, обыграв мадридский "Реал" по сумме двух встреч (1:1 и 2:0).

Для лондонского клуба это третий выход в финал ЛЧ в истории. Ранее "синие" также добирались до решающей игры в сезонах 2007-2008 и 2011-2012.

Как сообщает Sky Sports, все три случая объединяет один факт - каждый раз "Челси" менял тренера по ходу сезона.

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В сезоне 2007-2008 Жозе Моуринью на посту главного тренера "синих" сменил Авраам Грант, в 2012-м лондонцы вышли в финал после того, как Роберто ди Маттео был назначен вместо Андре Виллаша-Боаша.

В текущем сезоне Томас Тухель принял команду после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что выиграть Лигу чемпионов "Челси" удалось в 2012 году, когда в финале по пенальти была обыграна "Бавария".

"Челси" - "Реал": итоги матча

В ответном матче "Челси" обыграл "Реал" со счетом 2:0 благодаря голам Тимо Вернера и Мэйсона Маунта.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан нападающий "Челси" Тимо Вернер, который стал автором первого забитого мяча во встрече (оценка 7,9).

Тьяго Силва и Томас Тухель два года подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии".

Тухель стал первым тренером в истории, который вышел в финал ЛЧ два года подряд с разными клубами.

Это третий финал Лиги чемпионов в истории для "Челси". В 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по пенальти "Баварию".

Финал состоится 29 мая в Стамбуле. Там "Челси" сыграет против "Манчестер Сити", который выбросил из турнира ПСЖ.

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Автор: Антон Дударь