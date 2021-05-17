Главного тренера сборной Украины загнали в непростое положение этим вопросом.

29 мая "Манчестер Сити" и "Челси" решат между собой, кто из них станет победителем финала Лиги чемпионов 2020/2021.

Экс-футболист "Динамо", "Милана" и "Челси", а также наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, кого будет поддерживать в решающем поединке.

Слова 44-летнего специалиста приводит сайт телеканалов "Футбол".

"Я буду и за Зинченко, и за "Челси". Вы меня в такое положение поставили, что мне трудно ответить. Вничью же они, к сожалению, сыграть не смогут. Но "Челси" близкий для меня клуб, все три клуба, где я играл - в моем сердце. Поэтому я все-таки буду болеть за "Челси", - ответил Шевченко.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в этом году перенесли из Стамбула в Порту.

"Манчестер Сити" - "Челси": перед финалом

Это третий финал Лиги чемпионов в истории для "Челси". В 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели в серии пенальти "Баварию".

"Манчестер Сити" пробился в финал главного клубного турнира Европы впервые.

В плей-офф ЛЧ "Ман Сити" прошел "Боруссию" М, "Боруссию" Д и ПСЖ. "Челси" выбил из борьбы "Атлетико", "Порту" и "Реал".

В этом сезоне "Сити" и "Челси" играли друг против друга уже три раза. В АПЛ команды обменялись выездными победами - в первом круге "Ман Сити" выиграл со счетом 3:1, а во втором сильнее были уже лондонцы со счетом 2:1. Также "Челси" взял верх над "горожанами" в полуфинале Кубка Англии (1:0).

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Автор: Артем Будрин