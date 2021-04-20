"Сан-Паулу" имеет 45 дней на погашение долга перед киевлянами.

"Динамо" смогло выиграть в Спортивном арбитражном суде дело по долгу клуба "Сан-Паулу" за трансфер бразильского полузащитника Че Че.

Об этом стало известно на официальном сайте "бело-синих".

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Вердикт суда следующий: бразильская команда имеет 45 дней, чтобы погасить долг перед "Динамо" в размере 2,65 миллиона евро, а также штраф - 400 тысяч евро.

Если "Сан-Паулу" не закроет свои задолженности, то рискует получить трансферный бан.

Напомним, что летом 2018 года киевляне приобрели Че Че у "Палмейраса", но ожидания не оправдались и 28-летний хавбек был продан в "Сан-Паулу" в 2019 году. Сейчас бразилец играет у себя на родине в аренде за "Атлетико Минейро".

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Автор: Артем Будрин