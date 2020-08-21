Финал Лиги Европы: эксперты поделились ожиданиями от матча Севилья - Интер

Александр Шовковский уверен, что "Интер" способен остановить "Севилью".

Эксперты прокомментировали шансы "Интера" и "Севильи" в предстоящем финале Лиги Европы, который пройдет в Кельне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Севилья - Интер.

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Бывший украинский футболист Максим Калиниченко в комментарии football24.ru отметил, что ожидает зрелища от участников:

"Финал будет хороший и зрелищный. Здесь нельзя говорить о том, что кто-то из команд дошел сюда несправедливо. Оба клуба любят атаковать и имеют великолепные атакующие связки.

В начале, думаю, команды будут осторожничать, учитывая какие счета в матчах бывают за последние недели еврокубков. Считаю, что эта игра не будет исключением из правил всех последних матчей. Соперники также много забьют друг другу. Явного фаворита здесь я не вижу".

Бывший вратарь Александр Шовковский заявил, что мотивация может помочь "Интеру" добыть победу, которую так давно ждут фанаты:

"Миланцы имеют чрезвычайно уверенный вид, почти идеально играют в защите, мощно прессингуют и прекрасно готовы физически. Впрочем, надо признать, что соперников уровня "Севильи" в этой Лиге Европы у них еще не было.

За последние шесть лет "Севилья" трижды выиграла Лигу Европы. Гарантирует ли это победу испанцам и на этот раз? Конечно, нет. Антонио Конте очень хочет продемонстрировать, что в первый же сезон в "Интере" может достичь успеха, которого у команды не было десять лет. "Интер" невероятно мотивирован, а именно психология часто играет важнейшую роль в таких матчах", - цитирует Шовковского ua-football.com.

Скаут "Кальяри" и знаток итальянского футбола Алекс Великих предсказал победу "Интеру" в комментарии Footboom.com:

"Считаю, что пара нападающих "Интера" сможет быть более опасной для "Севильи", чем нападающие испанского клуба против тройки центральных защитников итальянской команды. "Работяги" центра поля "Интера" - Барелла и Гальярдини будут всячески сбивать темп игры испанцев, а мозговой центр Конте в лице Брозовича будет диктовать темп, нужный итальянцам.

В целом игру сделают игроки обороны обеих команд, и тут я отдаю предпочтение "Интеру". Что касается опасности Лукаку, которую все понимали перед матчем с "Шахтером", то в данной игре его роль будет более "маргинальной" - на первые роли выйдет Лаутаро - он будет своей активностью отвлекать защитников "Севильи" и давать большую свободу бельгийскому гиганту. Игра закончится со счетом 2:1 в пользу "Интера".

Севилья - Интер: перед финалом

В полуфинале ЛЕ "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5:0, а "Севилья" прошла "Манчестер Юнайтед" (2:1). До этого итальянский клуб в плей-офф Лиги Европы выбил из борьбы "Лудогорец", "Хетафе" и "Байер", а испанцы прошли "ЧФР Клуж", "Рому" и "Вулверхэмптон".

Друг против друга "Севилья" и "Интер" ранее в еврокубках не играли.

"Севилья" в шестой раз сыграет в финале Лиги Европы и может в шестой раз выиграть трофей. "Интер" трижды выигрывал Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы - прим.) и еще один раз играл в финале.

"Севилья" является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы/Кубке УЕФА. Ранее испанский клуб побеждал в турнире в 2005, 2006, 2014, 2015 и 2016 годах.

Главным арбитром финала назначен нидерландец Данни Маккели.

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Автор: Данил Слесь