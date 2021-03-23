"Мистер" понял как лучше начать коммуникацию с коллективом.

Страж ворот киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о первых днях Мирчи Луческу в столичном гранде.

Об этом стало известно из интервью вратаря для YоuTube-канала BurBuzz.

"Я получаю огромное удовольствие от работы с Луческу. Кроме того, что поменялся тренировочный процесс, он пришел и первое, что сказал: "Вы - лучшие молодые игроки этой страны. У вас большой клуб с большими традициями. Вы должны поверить в себя. Без веры в себя у вас ничего не получится". Он вселяет веру", - вспоминает голкипер.

"Это его большая заслуга и в тот период мы поверили, что это возможно. Потому что мы умеем, все можем - наглости нам недоставало. Стали больше времени проводить на базе, акцент на теорию, тренировочный процесс, много новых упражнений. Раньше разбирали соперников не так, как сегодня. Очень много упражнений - казалось бы, они старые, но в них есть что-то новое. Очень интересный тренировочный процесс", - оставил одобрительный отзыв Бущан.

Заметим, что 26-летний вратарь в этом сезоне окончательно застолбил за собой статус основного в команде и провел 17 матчей в УПЛ.

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Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, и уже одолели "Брюгге" в 1/16 финала ЛЕ.

Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.

Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.

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Автор: Будрин Артем