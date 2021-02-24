Неожиданный поступок от главного конкурента "Динамо" на внутренней арене.

Донецкий "Шахтер" пожелал киевскому "Динамо" победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге".

Соответствующий пост был опубликован в Twitter-аккаунте "горняков".

"Желаем победы "Динамо" Киев в матче с "Брюгге", - говорится в сообщении. Также пресс-служба "Шахтера" поставила эмодзи бицепса и флаги Украины.

"Динамо" не заставило долго ждать с ответом:

"Спасибо! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках".

"Брюгге" - "Динамо": перед матчем

Матч "Брюгге" - "Динамо" пройдет в Бельгии 25 февраля. Начало - в 22.00.

В первой встрече команд 18 марта "Динамо" вело благодаря голу Виталия Буяльского, но упустило преимущество - 1:1.

Мирча Луческу выразил уверенность, что в ответном матче "Динамо" будет лучшим.

Между матчами ЛЕ "Динамо" в УПЛ спаслось от поражения в матче против "Десны" (1:1), а "Брюгге" в чемпионате Бельгии разгромил "Левен" (3:0).

"Брюгге" и "Динамо" рассудят сербские арбитры. Главным судьей назначен Срджан Йованович.

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Автор: Антон Дударь