Игроки Шахтера и Динамо / фото ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" пожелал киевскому "Динамо" победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге".
Соответствующий пост был опубликован в Twitter-аккаунте "горняков".
"Желаем победы "Динамо" Киев в матче с "Брюгге", - говорится в сообщении. Также пресс-служба "Шахтера" поставила эмодзи бицепса и флаги Украины.
twitter.com/FCShakhtar
"Динамо" не заставило долго ждать с ответом:
"Спасибо! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках".
twitter.com/DynamoKyiv
"Брюгге" - "Динамо": перед матчем
- Матч "Брюгге" - "Динамо" пройдет в Бельгии 25 февраля. Начало - в 22.00.
- В первой встрече команд 18 марта "Динамо" вело благодаря голу Виталия Буяльского, но упустило преимущество - 1:1.
- Мирча Луческу выразил уверенность, что в ответном матче "Динамо" будет лучшим.
- Между матчами ЛЕ "Динамо" в УПЛ спаслось от поражения в матче против "Десны" (1:1), а "Брюгге" в чемпионате Бельгии разгромил "Левен" (3:0).
- "Брюгге" и "Динамо" рассудят сербские арбитры. Главным судьей назначен Срджан Йованович.
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