Команде Виктора Скрипника не удалось хлопнуть дверью.

Луганская "Заря" в 6-м туре группового этапа Лиги Европы в гостях играла с португальской "Брагой".

В матче, который уже не влиял на судьбу путевок в плей-офф, луганский клуб потерпел поражение.

В первом тайме "Брага" упустила несколько отличных моментов, чтобы открыть счет. Уже в дебюте Зе Карлуш из убойной позиции пробил выше ворот. На 34-й минуте Галено с нескольких метров не сумел прицельно замкнуть подачу партнера, а еще через пару минут Абель Руис не реализовал выход один на один - "Зарю" спас Никита Шевченко.

На 56-й минуте после удара Жоау Новайша со штрафного мяч попал в перекладину ворот "Зари". А еще через пять минут хозяева все же вышли вперед - Галено ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера, Абу-Ханна пытался спасти ситуацию, но лишь направил мяч в ворота.

На 68-й минуте Рикардо Орда, едва выйдя на замену, забил второй мяч "Браги" после проникающего паса в штрафную от Юри Медейруша, который также только появился на поле.

В оставшееся время ближе к голу была "Заря" - Сергей Гринь, похоже, подавал, но мяч попал в штангу.

"Брага" - "Заря" - 2:0

Голы: Абу-Ханна, 61 (автогол), Рикарду Орта, 68

"Брага": Тиагу Са, Раул Силва, Тормена, Зе Карлуш (Бруно Виана, 74), Карму, Франсержио (Рикарду Орта, 68), Жоау Новайш (Аль-Мусрати, 76), Андре Орта, Галено, Шеттине, Абель Руис (Юри Медейруш, 68)

"Заря": Шевченко, Цыганикс, Иванисеня, Абу-Ханна, Фаворов (Поддубный, 87), Назарина, Кочергин (Хомченовский, 87), Юрченко, Кабаев (Лунев, 77), Гладкий (Перович, 77), Громов (Гринь, 77)

"Брага" - "Заря": итоги матча

"Заря" с 6 очками завершила выступление в группе G на третьем месте. "Лестер" и "Брага" набрали по 13 очков, у АЕКа - 3.

"Заря" потеряла шансы на выход в плей-офф еще после пятого тура.

Луганский клуб в третий раз в своей истории выступал на групповом этапе Лиги Европы и в третий раз не сумел выйти в плей-офф.

В первом круге "Заря" также проиграла "Браге" - со счетом 1:2.

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Автор: Антон Дударь