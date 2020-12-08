Матч между "Брагой" и "Зарей" доверили провести польской бригаде арбитров.

Польский рефери Даниэль Стефански будет работать на матче Лиги Европы между "Брагой" и "Зарей", который состоится 10 декабря.

Его ассистентами станут Давид Голис и Кжиштоф Мырмус. Четвертый судья — Дамиан Силвестжак, сообщает официальный сайт УЕФА.

Даниэль Стефански и украинские клубы

Подопечные Виктора Скрипника проведут встречу под наблюдением Стефански впервые. В международной карьере 43-летнего рефери уже было 17 матчей в рамках Лиги Европы и два - в Лиге чемпионов. Из украинских клубов он пересекался только с киевским "Динамо": в августе 2018 года Стефански зафиксировал победу киевлян над пражской "Славией" (2:0) в рамках квалификации Лиги чемпионов.

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"Брага" - "Заря": перед матчем

Матч "Брага" - "Заря" пройдет 10 декабря на стадионе "Брага Мунисипал". Начало - в 22.00.

Встреча "Зари" и "Браги" в первом круге завершилась победой португальского клуба - 1:2.

Команда Виктора Скрипника набрала шесть очков в группе, обыграв АЕК (3:0) и "Лестер" (1:0), но уже потеряла шансы на 1/16 финала. "Лестер" и "Брага" имеют в своем активе по 10 очков и уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Перед этим матчем "Заря" победила "Днепр-1" (3:1) и поднялась в топ-5 УПЛ, а "Брага" в своем чемпионате уступила середняку "Белененсешу" на выезде со счетом 2:1.

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Автор: Олег Давыгора