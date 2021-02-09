Матч "Боруссия" Менхенгладбах Манчестер Сити не состоится в Германии.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" Менхенгладбах и "Манчестер Сити" перенесен в Будапешт.

Об этом сообщил официальный сайт "горожан".

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Данное решение было принято в связи с тем, что Германия закрыла авиасообщение с Англией из-за нового штамма коронавируса в Великобритании. Таким образом, "Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, не может попасть в Германию.

Матч "Боруссия" М - "Манчестер Сити" запланирован на 24 февраля.

Ранее по этой же причине в Будапешт был перенесен матч 1/8 финала ЛЧ "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль".

Плей-офф Лиги чемпионов 2020-2021: что нужно знать

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 14 декабря в Ньоне.

В 1/8 финала победители групп играют с командами, занявшими вторые места. На этой стадии не могли встретиться представители одной ассоциации и команды из одной группы.

В четвертьфинал выйдут победители двухматчевых противостояний.

Плей-офф ЛЧ продлится до 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Действующим победителем турнира является "Бавария".

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Автор: Антон Дударь