Домашний матч "Лейпциг" проведет не в родной Германии.

РБ "Лейпциг" и "Ливерпуль" проведут первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов в Венгрии. Матч пройдет на арене имени Ференца Пушкаша в Будапеште 16 февраля.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, ранее власти Германии прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса. Таким образом, "Ливерпуль" не мог попасть в Лейпциг.

Заметим, что в городе Будапешт играет "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва. В команде также два футболиста сборной Украины -Игорь Харатин и Александр Зубков.

Напомним, что арена имени Ференца Пушкаша один из стадионов, который будет принимать матчи Евро-2020 летом 2021 года.

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Плей-офф Лиги чемпионов 2020-2021: что нужно знать

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась 14 декабря в Ньоне.

В 1/8 финала победители групп играют с командами, занявшими вторые места. На этой стадии не могли встретиться представители одной ассоциации и команды из одной группы.

В четвертьфинал выйдут победители двухматчевых противостояний.

Плей-офф ЛЧ продлится до 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Действующим победителем турнира является "Бавария".

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Автор: Будрин Артем