Футболисты "Боруссии" Менхенгладбах после окончания своего матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Реала", не покидая поле, смотрели на планшете и телефонах окончание матча "Интер" - "Шахтер".
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Дело в том, что "Боруссия" проиграла "Реалу" в Мадриде (0:2), и ее судьба зависела от результата параллельной встречи. Если бы матч "Интер" - "Шахтер" завершился победой одной из команд, гладбахцы опустились бы на третье место в группе и не попали бы в плей-офф ЛЧ.
Таким образом, игроки "Боруссии" болели за ничью в поединке итальянского и украинского клубов.
После того, как арбитр встречи "Интер" - "Шахтер" дал финальный свисток, игроки и тренеры "Боруссии" начали бурно праздновать свой успех.
Они заняли второе место в группе В, впервые в истории клуба пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.
Scenes in Madrid! Borussia Mönchengladbach are into the round of sixteen! You love to see it! 🔥#beINUCL#UCL 📺 HD11— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 9, 2020
Watch - https://t.co/hkoevnV6B4pic.twitter.com/IzROvhFooy
Borussia Mönchengladbach players watching the last moments of the game between Inter and Shakhtar is the feel-good video you need ❤️— DW Sports (@dw_sports) December 9, 2020
Via @DAZN_DE#BMG#UCLpic.twitter.com/AMhHE7iwzf
Лига чемпионов: развязка в группе В
- Перед 6-м туром в группе В сложилась ситуация, при которой все четыре команды сохраняли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и три из четырех (кроме "Боруссии") могли вылететь из еврокубков.
- В заключительном туре "Реал" на своем поле обыграл "Боруссию" М (2:0), а "Интер" и "Шахтер" в Милане сыграли вничью (0:0).
- "Реал" набрал 10 очков и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места. "Боруссия" (8 очков) стала второй за счет преимущества в личных встречах над "Шахтером". "Горняки", набрав 8 очков, отправились в Лигу Европы, а "Интер" (6 очков) сенсационно вылетел из еврокубков.
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