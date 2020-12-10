"Боруссия" Менхенгладбах впервые в истории клуба пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.

Футболисты "Боруссии" Менхенгладбах после окончания своего матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Реала", не покидая поле, смотрели на планшете и телефонах окончание матча "Интер" - "Шахтер".

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Дело в том, что "Боруссия" проиграла "Реалу" в Мадриде (0:2), и ее судьба зависела от результата параллельной встречи. Если бы матч "Интер" - "Шахтер" завершился победой одной из команд, гладбахцы опустились бы на третье место в группе и не попали бы в плей-офф ЛЧ.

Таким образом, игроки "Боруссии" болели за ничью в поединке итальянского и украинского клубов.

После того, как арбитр встречи "Интер" - "Шахтер" дал финальный свисток, игроки и тренеры "Боруссии" начали бурно праздновать свой успех.

Они заняли второе место в группе В, впервые в истории клуба пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: развязка в группе В

Перед 6-м туром в группе В сложилась ситуация, при которой все четыре команды сохраняли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и три из четырех (кроме "Боруссии") могли вылететь из еврокубков.

В заключительном туре "Реал" на своем поле обыграл "Боруссию" М (2:0), а "Интер" и "Шахтер" в Милане сыграли вничью (0:0).

"Реал" набрал 10 очков и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места. "Боруссия" (8 очков) стала второй за счет преимущества в личных встречах над "Шахтером". "Горняки", набрав 8 очков, отправились в Лигу Европы, а "Интер" (6 очков) сенсационно вылетел из еврокубков.

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Автор: Антон Дударь