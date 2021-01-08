Карим Бензема рискует оказаться за решеткой.

Суд рассмотрит дело нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, подозреваемого в шантаже своего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Об этом сообщает CNN.

Бензема - один из пяти человек, которые предстанут перед судом по этому делу.

Если вина футболиста будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф.

Напомним, в 2015 году 33-летний француз попал в скандал. Бензема якобы шантажировал Вальбуэна и угрожал обнародовать видео интимного характера. Впервые по этому делу Бензема был вызван на допрос в ноябре 2015 года.

Читайте такжеРеал выиграл мадридское дерби у Атлетико (видео)

Учитывая этот инцидент, главный тренер сборной Франции в 2015 году Дидье Дешам отстранил Бензема от выступлений за сборную.

В текущем сезоне француз провел на поле 20 матчей за "Реал", в которых забил 12 мячей и еще 5 раз ассистировал партнерам.

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem