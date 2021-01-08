Суд рассмотрит дело нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, подозреваемого в шантаже своего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.
Об этом сообщает CNN.
Бензема - один из пяти человек, которые предстанут перед судом по этому делу.
Если вина футболиста будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф.
Напомним, в 2015 году 33-летний француз попал в скандал. Бензема якобы шантажировал Вальбуэна и угрожал обнародовать видео интимного характера. Впервые по этому делу Бензема был вызван на допрос в ноябре 2015 года.
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Учитывая этот инцидент, главный тренер сборной Франции в 2015 году Дидье Дешам отстранил Бензема от выступлений за сборную.
В текущем сезоне француз провел на поле 20 матчей за "Реал", в которых забил 12 мячей и еще 5 раз ассистировал партнерам.
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