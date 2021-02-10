"Бавария" и "Тигрес" поспорят за звание лучшей команды мира.

11 февраля на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в катарском Аль-Райяне состоится финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу между "Баварией" и "Тигрес".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Бавария - Тигрес.

Читайте такжеБавария - Тигрес: прогноз букмекеров на финал Клубного чемпионата мира

"Бавария" - "Тигрес": где смотреть матч онлайн

Прямую трансляцию противостояния немецкого и мексиканского клубов можно будет посмотреть в эфире UA "Перший". Она начнется в 19.55.

Напомним, "Бавария" является победителем Лиги чемпионов УЕФА, а "Тигрес" - триумфатором Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Клубный чемпионат мира-2021: что нужно знать

Клубный чемпионат мира проходит с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен.

В полуфинале "Бавария" прошла соперника из Египта, а "Тигрес" сенсационно выбил бразильский "Палмейрас" (1:0).

От участия в турнире из-за пандемии коронавируса отказался новозеландский "Окленд"

Чемпионат мира среди клубов проводится в 17-й раз. Он последний раз проходит в привычном формате - далее турнир планируется расширить до 24 команд.

Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.

В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь