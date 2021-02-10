Андре-Пьер Жиньяк - лидер Тигрес / фото REUTERS
11 февраля на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в катарском Аль-Райяне состоится финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу между "Баварией" и "Тигрес".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Бавария - Тигрес.
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"Бавария" - "Тигрес": где смотреть матч онлайн
Прямую трансляцию противостояния немецкого и мексиканского клубов можно будет посмотреть в эфире UA "Перший". Она начнется в 19.55.
Напомним, "Бавария" является победителем Лиги чемпионов УЕФА, а "Тигрес" - триумфатором Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
Клубный чемпионат мира-2021: что нужно знать
- Клубный чемпионат мира проходит с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен.
- В полуфинале "Бавария" прошла соперника из Египта, а "Тигрес" сенсационно выбил бразильский "Палмейрас" (1:0).
- От участия в турнире из-за пандемии коронавируса отказался новозеландский "Окленд"
- Чемпионат мира среди клубов проводится в 17-й раз. Он последний раз проходит в привычном формате - далее турнир планируется расширить до 24 команд.
- Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.
- В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".
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