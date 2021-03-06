Дортмундский коллектив выпал из топ-5 турнирной таблицы.

В центральном матче 24-го тура чемпионата Германии "Бавария" дома обыграла принципиального соперника - дортмундскую "Боруссию".

Гости начали активно и уже к 10-й минуте вели с разницей в два мяча. Норвежский бомбардир Эрлинг Холанд отметился дублем в дебюте игры.

Впрочем, к перерыву мюнхенцы восстановили паритет, ответив дублем своего снайпера - Роберта Левандовски. В эндшпиле игры Леон Горецка попал в ворота, забив на 88-й минуте победный мяч. Окончательную точку поставил все тот же Левандовски, оформив хет-трик.

"Бавария" Мюнхен - "Боруссия" Дортмунд - 4:2

Голы: Левандовски, 26, 44 (пен.), 90, Горецка, 88 - Холанд 2, 9

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг (Мартинес, 70), Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане (Эрнандес, 91), Мюллер (Чупо-Мотинг, 91), Коман (Гнабри, 66), Левандовски

"Боруссия": Хитц, Загаду (Морей, 70), Хуммельс, Джан, Шульц, Дилэйни (Беллингем, 70), Дауд, Менье, Азар (Брандт, 60), Ройс, Холанд (Тигес, 60)

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Бундеслига: положение команд

"Бавария" продолжает лидировать, имея в активе 55 очков.

"Лейпциг" преследует мюнхенцев, отставая всего на два зачетных пункта.

На третью позицию неожиданно забрался "Вольфсбург", у которого 45 баллов.

Замыкает четверку лидеров "Айнтрахт", который уже имеет 43 очка в копилке.

"Боруссия" из Дортмунда идет шестой, имея в активе 39 баллов.

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Автор: Будрин Артем