Мюнхенский каток и похороны: в сети публикуют фотожабы после унизительного поражения Барселоны
11:49, 15 августа 2020Футбол
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Каталонцы пропустили восемь голов от "Баварии".
Барселона проиграла оба тайма со счетом 4:1 / фото REUTERS
"Барселона" потерпела поражение от "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов cо счетом 2:8 - этот результат вызвал бурю эмоций среди болельщиков, а футбольные паблики отреагировали на фиаско команды Кике Сетьена порцией фотожаб.
Игра порой действительно напоминала каток в исполнении "Баварии".
instagram.com/433
Лень - плохая черта характера.
instagram.com/mem.ball
Тема похорон раскрыта.
instagram.com/brutfootball
twitter.com/goal
Пропущенный гол после знаменитого углового в матче с "Ливерпулем" теперь выглядит не столь трагично для "Барсы".
instagram.com/brutfootball
sports.ru
twitter.com/WaruiJohn2
Лучше происходившее на поле описать сложно.
twitter.com/FootballMemesCo
Barca vs Bayern match. Extended highlights. Enjoy 🥳 #FCBFCBpic.twitter.com/cxbnJnC2Yc— FC Bayern München 🕙 (@Mr_Anane_) August 14, 2020
Барселона: очередной провал в Лиге чемпионов
- Каждый из таймов минувшего матча каталонцы проиграли со счетом 1:4.
- "Барселона" пропустила восемь голов в одном матче во всех турнирах впервые с 1949 года.
- "Барселона" в четвертый раз подряд вылетела из ЛЧ после разгрома. В прошлом сезоне "Барселона" в 1/2 финала по сумме двух встреч проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4). В сезоне 2017-2018 каталонцы в 1/4 финала были повержены "Ромой" (4:1, 0:3). В сезоне 2016-2017 команда выбыла на стадии 1/4 финала, уступив "Ювентусу" (0:3, 0:0).
- Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере.
- "Барселона" завершила сезон без трофеев впервые с сезона 2007-2008.
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