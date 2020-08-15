Мюнхенский каток и похороны: в сети публикуют фотожабы после унизительного поражения Барселоны

Каталонцы пропустили восемь голов от "Баварии".

"Барселона" потерпела поражение от "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов cо счетом 2:8 - этот результат вызвал бурю эмоций среди болельщиков, а футбольные паблики отреагировали на фиаско команды Кике Сетьена порцией фотожаб.

Игра порой действительно напоминала каток в исполнении "Баварии".

Лень - плохая черта характера.

Тема похорон раскрыта.

Пропущенный гол после знаменитого углового в матче с "Ливерпулем" теперь выглядит не столь трагично для "Барсы".

Лучше происходившее на поле описать сложно.

Barca vs Bayern match. Extended highlights. Enjoy 🥳 #FCBFCBpic.twitter.com/cxbnJnC2Yc — FC Bayern München 🕙 (@Mr_Anane_) August 14, 2020

Барселона: очередной провал в Лиге чемпионов

Каждый из таймов минувшего матча каталонцы проиграли со счетом 1:4.

"Барселона" пропустила восемь голов в одном матче во всех турнирах впервые с 1949 года.

"Барселона" в четвертый раз подряд вылетела из ЛЧ после разгрома. В прошлом сезоне "Барселона" в 1/2 финала по сумме двух встреч проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4). В сезоне 2017-2018 каталонцы в 1/4 финала были повержены "Ромой" (4:1, 0:3). В сезоне 2016-2017 команда выбыла на стадии 1/4 финала, уступив "Ювентусу" (0:3, 0:0).

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере.

"Барселона" завершила сезон без трофеев впервые с сезона 2007-2008.

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Автор: Данил Слесь