Французский форвард Оливье Жиру стал главным героем матча.

Лондонский "Челси" обыграл мадридский "Атлетико" в выездном для себя матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды играли в Бухаресте из-за запрета на авиасообщение между странами ЕС и Великобританией в связи с коронавирусом.

В первом тайме "Челси" больше владел мячом, а "Атлетико" полагался на контратаки. Но игра проходила практически без моментов. За весь тайм команды на двоих лишь дважды пробили в створ - оба удара были в активе гостей.

После перерыва события на поле развивались по схожему сценарию, но в середине тайма "Челси" все-таки удалось взломать оборону соперника. Оливье Жиру забил ударом через себя. Арбитры долго изучали повторы на предмет офсайда и все же засчитали гол. Выяснилось, что мяч полетел к французу от игрока "Атлетико".

"Матрасникам" так и не удалось создать что-либо опасное, чтобы отыграться.

"Атлетико" - "Челси" - 0:1

Гол: Жиру, 71

"Атлетико": Облак, Фелипе, Савич, Эрмосо (Витоло, 84), Коке, Лемар, Сауль (Лоди, 82), Корреа (Торрейра, 82), Льоренте, Жоау Феликс (Дембеле, 82), Суарес

"Челси": Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Ковачич (Канте, 74), Жоржиньо, Маунт (Зиеш, 74), Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Вернер (Пулишич, 86), Жиру (Хаверц, 86)

Предупреждения: Льоренте, Лемар - Маунт, Жоржиньо

"Атлетико" - "Челси": итоги матча

"Атлетико" и "Челси" в восьмой раз встречались в еврокубках. Лондонцы добыли третью победу при двух поражениях и трех ничьих.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан защитник "Челси" Сезар Аспиликуэта (оценка - 8,1).

Полузащитники "Челси" Жоржиньо и Мэйсон Маунт из-за перебора карточек пропустят ответный матч.

Ответная встреча команд состоится 17 марта.

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Автор: Антон Дударь