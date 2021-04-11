В клубе разочаровались в опытном нападающем.

"Минай" прекратит сотрудничество с нападающим Артемом Милевским после окончания сезона.

Об этом сообщает "Спортивка".

Несмотря на то, что Милевский подписал контракт на полтора года, "Минай" планирует попрощаться с ним уже летом.

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Звездный ветеран не оправдал ожиданий, которые на него возлагали в клубе. В "Минае" поняли, что в своей нынешней форме Милевский существенно не поможет команде.

Кроме того, расставание с Милевским позволит "Минаю" разгрузить зарплатную ведомость. По неофициальной информации, форвард зарабатывает примерно 8-10 тысяч евро в месяц.

Артем Милевский: возвращение в УПЛ

Милевский вернулся в чемпионат Украины в декабре прошлого года, подписав контракт с "Минаем". Перед этим он выступал за брестское "Динамо".

Милевский подчеркивал, что "Минай", скорее всего, его последняя команда в карьере.

36-летний форвард провел за "Минай" 5 матчей в УПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Милевский успел сыграть против своего бывшего клуба - киевского "Динамо", после чего показал бэкстейдж своего возвращения на "Олимпийский".

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Автор: Антон Дударь