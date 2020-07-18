Манчестер Сити уступил Арсеналу и не смог защитить титул в Кубке Англии (видео)

Героем матча стал Пьер-Эмерик Обамеянг.

В субботу, 18 июля, на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся полуфинал Кубка Англии, в котором "Арсенал" встречался с "Манчестер Сити".

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"Канониры" одержали победу со счетом 2:0 и выбили из борьбы действующего чемпиона турнира.

Автором дубля стал нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, который отличился на 19-й и 71-й минутах.

Украинский футболист "Ман Сити" Александр Зинченко всю игру провел на скамейке запасных.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 2:0

Голы: Обамеянг, 19, 71

"Арсенал": Мартинес, Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луис, Тирни, Бельерин, Себальос (Колашинац, 88), Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе (Уиллок, 72), Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди, Де Брюйне, Гюндоган (Родри, 66), Д. Силва (Фернандиньо, 87), Марез (Фоден, 66), Габриэль Жезус, Стерлинг

Во втором полуфинале турнира 19 июля сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" планирует подписать футболиста на позицию Зинченко.

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