"Канониры" завоевали второй трофей под руководством Микеля Артеты.

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором встречались чемпион страны "Ливерпуль" и обладатель Кубка "Арсенал".

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Встреча завершилась победой "канониров" в серии послематчевых пенальти.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти единственный промах допустил форвард "Ливерпуля" Риан Брустер. Победный пенальти у "Арсенала" на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.

Для обеих команд это был первый матч в новом сезоне.

"Арсенал" - Ливерпуль" - 1:1 (по пенальти - 5:4)

Голы: Обамеянг, 12 - Минамино, 73

"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Давид Луис, Тирни (Колашинац, 83), Бельерин (Суареш, 59), Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз, Сака (Уиллок, 82), Нкетиа (Нельсон, 82), Обамеянг

"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс (Минамино, 59), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Кейта, 59), Фабиньо, Вейналдум (Брюстер, 90+2), Салах, Фирмино (Джонс, 82), Мане

Обзор матча

Серия пенальти

Суперкубок Англии: цифры и факты

"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии в 16-й раз - это второй показатель в истории после "Манчестер Юнайтед" (21 титул).

У "Ливерпуля" осталось 15 побед в Суперкубке.

"Арсенал" выиграл второй трофей под руководством Микеля Артеты, который возглавил команду в декабре прошлого года.

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Автор: Антон Дударь