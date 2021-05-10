Украинский футболист вышел на замену в матче с "Эвертоном".

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко впервые с 9 февраля появился на поле в составе "Вест Хэма".

Украинец вернулся после восстановления и вышел на замену в матче с "Эвертоном".

Ярмоленко появился на 73-й минуте игры, но неудачно вошел в игру, не сумев отметиться ничем примечательным. В итоге авторитетный портал WhoScored поставил украинцу оценку 5,9 - худшую среди всех участников матча наряду с еще одним игроком "Вест Хэма" Джарродом Боуэном.

Читайте такжеДинамо хочет вернуть Ярмоленко - СМИ

"Вест Хэм" в итоге проиграл со счетом 0:1. Единственный гол "молотобойцы" пропустили еще в первом тайме.

Напомним, ранее Ярмоленко сыграл за молодежный состав "Вест Хэма" и отличился результативной передачей.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля.

В текущем сезоне на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь