Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко впервые с 9 февраля появился на поле в составе "Вест Хэма".
Украинец вернулся после восстановления и вышел на замену в матче с "Эвертоном".
Ярмоленко появился на 73-й минуте игры, но неудачно вошел в игру, не сумев отметиться ничем примечательным. В итоге авторитетный портал WhoScored поставил украинцу оценку 5,9 - худшую среди всех участников матча наряду с еще одним игроком "Вест Хэма" Джарродом Боуэном.
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"Вест Хэм" в итоге проиграл со счетом 0:1. Единственный гол "молотобойцы" пропустили еще в первом тайме.
Напомним, ранее Ярмоленко сыграл за молодежный состав "Вест Хэма" и отличился результативной передачей.
Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"
- Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.
- В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля.
- В текущем сезоне на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.
- Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.
- По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".
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