Книга написана на итальянском языке.

Главный тренер сборной Украины, легендарный экс-футболист Андрей Шевченко выпустил автобиографию.

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Об этом сообщает издательство baldinicastoldi.it.

Книга получила название "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" ("Добрая сила. Моя жизнь, мой футбол". Ее автором стал Алессандро Альчато, который также помогал в написании книги экс-игроку сборной Италии Андреа Пирло.

Автобиография выйдет в свет 29 апреля 2021 года. Ее стоимость - 18 евро.

"У него было четыре огромных футбольных любви: киевское "Динамо", "Милан", "Челси" и сборная Украины", - говорится в описании.

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Автор: Антон Дударь